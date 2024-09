El ex Casi Ángeles Yeyo De Gregorio apuntó contra Nico Vázquez y Lali Espósito: “Estoy desilusionado” "Lali me desilusionó. Me podría haber mencionado", dijo el actor.

El homenaje a Cris Morena en el Teatro Gran Rex volvió a reunir a varios de los actores que protagonizaron sus proyectos y algunos se quejaron por no haber sido invitados. Tal vez el más enojado resultó ser Stéfano Yeyo De Gregorio, quien estuvo en varios de los proyectos de Cris, durante más de una década.

“Fue hermoso, me emocioné, me hubiese encantado estar ahí. No iba a decir nada, pero hace muchos años que no me llegan tantos mensajes. En ese escenario hice más de 600 funciones. Con Lali nos subimos ahí juntos por primera vez e hicimos una carrera”, aseguró el actor, durante una entrevista con Socios del Espectáculo.

“Yo no me equivoqué en no estar de acuerdo con Nico Vázquez, pero en mi carrera y en mi nombre me afectó obvio, mucha gente me miró y me dijo con este no te tenías que pelear porque es poderoso, pero yo no soy así”, consideró Yeyo, pensando que su diferencia con el actor de “Tootsie” podría haber sido la causa de que decidieran no convocarlo.

“Queda una duda, la duda si no me habrán llamado por eso o se olvidaron o creían que no era tan importante en los programas”, sumó De Gregorio, quien se ocupó de aclarar que ya no está peleado con Nico Vázquez.

Para cerrar, dijo que lo vivió con mucha tristeza porque recibió muchos mensajes de fans que esperaban verlo en el evento: “Estoy triste porque dije loco, ese es mi lugar, ¿cuántas personas conoces que hayan hecho 600 Gran Rex? Cuando sea grande le voy a contar eso a mis hijos”.

Durante otra entrevista, Yeyo habló de la desilusión que sintió con Lali Espósito, ya que ellos empezaron juntos y compartieron muchos proyectos: “Lali me desilusionó. Me podría haber mencionado”.