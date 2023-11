El hijo de Romina Yan reveló que tiene una conexión sobrenatural con su mamá: “Me manda mensajes” La actriz murió en 2010 con apenas 36 años y el joven habló del lazo espiritual que mantiene con ella

Franco Giordano, uno de los tres hijos que Romina Yan tuvo con Darío Giordano, habló de la conexión espiritual que mantiene con su mamá, que falleció en 2010 tras sufrir una descompensación en la calle al salir del gimnasio.

En una nota radial, el joven artista, contó cómo continuó su relación después de la muerte. “Cuando viene alguien y me dice «sos igual a tu mamá», lo siento como un mensaje de ella, porque es raro. Yo creo que te mandan mensajes a través de estas personas, siempre me pasa en lugares como aeropuertos, donde se cruza mucha gente. Siempre agradezco”, contó.

Por otro lado, el hijo de Romina comentó que la extraña físicamente y es una herida que todavía sigue abierta. Me conecto con ella a través de la música, a través de estas cosas cotidianas que me pasan. Ella está. Uno extraña la pérdida física, pero yo aprendí que están siempre, inclusive más que si estuvieran en este plano. Pero no voy a mentir, siempre tengo ganas de sentir un abrazo”, concluyó.