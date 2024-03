El “temor” de Mirtha Legrand: “No quiero estar en contra de este Gobierno porque toma represalias” Tras las críticas por la venta del cine Gaumont, en Buenos Aires, La Chiqui habló de las respuestas recibidas. “Es desagradable”, afirmó.

Mirtha Legrand manifestó “temor” a la hora de cuestionar al Gobierno nacional “porque toma represalias”. La actriz y conductora habló luego de las críticas recibidas a través de las redes sociales por reprobar la venta del cine Gaumont, de Buenos Aires, y el desmantelamiento del Incaa.

La animadora se refirió al tema en la última edición de La noche de Mirtha Legrand (El trece, El Tres). “¿Qué puede costar mantener el cine Gaumont? Yo fui hace poco, está espléndido, en muy buenas condiciones, es una lástima. Que no cierre el Gaumont. La gente del ambiente tenemos que hacer fuerza y hacer algo”, sostuvo en el programa.

Frente a esto, el politólogo Julio Burdman en su cuenta de X propuso que la conductora compre la sala porteña y “que pase a llamarse cine Gaumont-Legrand”. El posteo fue compartido por el propio Javier Milei.

En diálogo con el actor Diego Pérez, la Legrand se refirió a las críticas recibidas y al “temor” que le genera cuestionar las políticas del Gobierno nacional: “Te van a retrucar y es desagradable”.

“No corresponde que me manden a comprar el cine. Es ridículo. Te da temor a expresarte, porque si cada cosa que vas a decir y al Gobierno no le gusta… no quiero estar en contra de este Gobierno porque, después, toma represalias y es muy desagradable”, dijo La Chiqui en el programa Desperezate (Canal de la Ciudad).