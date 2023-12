Estefi Berardi dijo que quiere “su” Tarjeta Alimentar: “Me mato laburando” Atenta al paquete de medidas económicas del Gobierno nacional, la panelista preguntó en Poco Correctos si ella "calificaba" para el beneficio.

Luego de que el ministro de Economía, Luis Caputo, informara el primer paquete de medidas económicas del Gobierno de Javier Milei, la panelista del programa Poco Correctos, Estefanía Berardil dijo que quiere “su” Tarjeta Alimentar.

Tras replicar un tuit de Jorge Rial en el que el periodista consignaba una reducción de ministerios, pero no de sueldo, porque “hay secretarías que cobran con rango ministerial”, Estefi contó qué pensaba al respecto.

“Y me subo a ese tuit de Rial. Yo quiero la Tarjeta Alimentar porque me mato laburando”, afirmó. Y Seguido, pregunto: “¿Cómo es eso, me gustaría saber”.

Tanto el Pollo Álvarez, conductor del ciclo, con la también panelista Belén Ludueña, le explicaron a Stefi que ella “no calificaba” para el beneficio “porque tenés que estar en situación de vulnerabilidad. Vos trabajás y tenés ingresos”.