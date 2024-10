Evangelina Anderson negó la separación de Martín Demichelis por infidelidad y advirtió: “Hay un límite” La modelo compartió una publicación en redes sociales en la que salió al cruce de la versión de Yanina Latorre. En el posteo, se ven las manos entrelazadas de la pareja y un contundente de mensaje. La panelista de LAM habló de "un vínculo" con una azafata.

Luego de que el rumor de una ruptura se replicara en los medios, la modelo Evangelina Anderson desmintió la separación de Martín Demichelis. A través de un mensaje en redes sociales, advirtió: “Hay un límite”.

Todo comenzó con una declaración de Yanina Latorre en LAM (América). La panelista dijo que la pareja Anderson-Demichelis estaba distanciada por una infidelidad. Vale recordar que ambos se mudaron a México, con las dos hijas del matrimonio, por trabajo. Siempre según este rumor, el ex DT de River habría tenido “un algo” con una azafata.

Evangelina desmintió el rumor con la publicación de una foto en la que se ven las manos entrelazadas de la jurado de Los 8 escalones (El Trece, El Tres) y del flamante entrenador de Rayados de Monterrey (México).

“No suelo salir a desmentir cuando dicen pavadas porque sé qué es lo que buscan. Pero teniendo un hijo en la Argentina, hay un límite”, se lee en el posteo.

La versión de Latorre fue la siguiente: “Se separaron en México. A ella le llegó un mensaje diciendo que él estaba saliendo o había salido con una azafata de una aerolínea, que la conoció en un viaje de River, cuando iban a concentrar. Ahí empezó un vínculo, no sé si un día o dos, o una relación paralela”.

“A Evangelina le llegó el mensaje y él se lo confesó. Ella lo echó. Él está dirigiendo en Monterrey, en el club no lo quiere blanquear entonces está metiendo doble turno de entrenamiento para no decir que no está en la casa. Está todo el día entrenando”, detalló Latorre, en declaraciones que replica el portal Exitoina.

“Ella ya se había enterado lo de la azafata. Hubo una pequeña crisis, pero le creyó. Y ahora, alguien le habló determinada situación, y él lo terminó confesando”, agregó la panelista el último miércoles en el programa de Ángel de Brito.