Falleció el actor y humorista Antonio Gasalla La noticia se dio a conocer este martes por la mañana. Había estado 10 días internado por un cuadro de neumonía y enfrentaba un deterioro cognitivo irreversible.

A los 84 años, murió el actor y humorista Antonio Gasalla. El capocómico había recibido el alta médica luego de haber estado internado al menos 10 días por un cuadro de neumonía severo. Además, su estado de salud se había deteriorado hacía un tiempo.

La noticia fue confirmada a través de su hermano Carlos Gasalla al portal de noticias del espectáculo Laubfal.

Gasalla había ingresado al Sanatorio Otamendi el 4 de marzo debido a complicaciones respiratorias derivadas de la neumonía. Durante su internación, estuvo en terapia intensiva y recibió un tratamiento intensivo con antibióticos. Los médicos lograron estabilizar su condición, lo que permitió su alta y posterior regreso al centro de rehabilitación.

Uno de sus amigos y periodistas, Marcelo Polino, había revelado anteriormente que el actor se encontraba en un centro de rehabilitación, donde ya no caminaba ni hablaba, y su condición había empeorado con el tiempo. “No nos reconoce desde hace más de un año. No puede comunicarse de forma fluida, se alimenta por un botón gástrico y casi no habla”, había expresado hace unas semanas.

La Asociación Argentina de Actores también publicó la noticia a través de sus redes sociales: “Despedimos al actor, autor y director Antonio Gasalla, afiliado a nuestro sindicato desde 1966. Indiscutido referente del humor, creador de personajes que forman parte de la cultura popular argentina”.