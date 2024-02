Gerardo Romano contó que tiene parkinson El actor habló por primera vez de su diagnóstico al ser consultado por Chiche Gelblung sobre el presente socioeconómico del país. Qué dijo.

Chiche Gelblung conversó con Gerardo Romano en el marco del ida y vuelta entre el presidente Javier Milei y Lali Espósito. Sin embargo, además de opinar sobre el presente social, económico y cultural del país, el protagonista de la obra Un judío común y corriente sorprendió a todos al contar por primera vez que tiene Parkinson.

La salud del actor fue objeto de preocupación a mediados de 2023 debido a una internación repentina, pero después de recibir el alta, volvió a los escenarios.

Desde Mar del Plata, el artista contó que le dedicó su última función a la ex Casi Ángeles y se llevó una ovación. Además, respecto al cruce con el jefe de estado, dijo: “Que hable el presidente y que no se pelee con una actriz. Revela cierta misoginia, tenemos que respetar a las mujeres”.

“Esto es la mesa un jubilado, crema de marihuana para el dolor y esto para el parkinson, para el colesterol”, comenzó a enumerar el actor, mostrando sus medicamentos. Entonces el conductor lo frenó y le preguntó: “¿Vos tenés parkinson Gerardo?“.

“Sí, no se nota porque laburo mucho y porque no doy conferencias de prensa para decir que tengo parkinson”, respondió.

“Yo no puedo en la función de hoy parar y decir «perdón, estoy enfermo, me olvidé la letra, un segundito». No puedo. Tengo que hacer el esfuerzo sobrehumano de reencontrarme con el hilo, y ese esfuerzo es como un músculo. Y después, bueno, nado. Nado tres veces por semana”, cerró.