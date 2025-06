Guns N´Roses regresa a la Argentina este año La cita con Axel Rose y Slash será el 17 de octubre de 2025 en el estadio de Huracán. Cuándo salen las entradas a la venta

En el marco de su gira mundial, Guns N’ Roses anunció que regresará a la Argentina. La cita será el 17 de octubre de 2025 en el Estadio Tomás Adolfo Ducó (Huracán), como parte del segmento latinoamericano de su tour “Because What You Want & What You Get Are Two Completely Different Things” (“Porque lo que quieres y lo que obtienes son dos cosas completamente diferentes”).

La banda, integrada por Axel Rose, junto a los históricos Slash (guitarra) y Duff McKagan (bajo), promete un espectáculo potente, a la altura de su historia como referentes del rock mundial con clásicos como “Sweet Child O’ Mine”, “Welcome to the Jungle” y “November Rain”.

La última presentación de Guns N’ Roses en el país fue en 2022 con dos shows agotados en el estadio de River.

Su gira actual, que viene de agotar estadios en Asia y Europa, articula el virtuosismo, actitud callejera y sensibilidad rockera que marcó a generaciones.

Las entradas salen a la venta en una preventa exclusiva para clientes del Banco Nación con tarjeta Visa, el domingo 23 de junio a las 10, con 15% de descuento y hasta 6 cuotas sin interés, hasta agotar stock.

En tanto, la venta general será dede el lunes 24 de junio a las 10. Ambos tramos de venta serán únicamente a través de la plataforma www.allaccess.com.ar.