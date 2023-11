Iván De Pineda, un swiftie más: “Intercambió un montón de brazaletes de la amistad” El modelo estuvo entre el público el último fin de semana en el estadio Más Monumental y se llevó todas las miradas.

Taylor Swift culminó su paso por la Argentina este domingo y, entre las miles de personas que estuvieron entre el público del estadio Más Monumental durante sus tres shows, se destacó la presencia de Iván De Pineda.

El modelo internacional y conductor se llevó todas las miradas y, como un buen “swiftie”, intercambió las “pulseras de la amistad” con otras fans de la artista estadounidense.

Uno de los posteos más virales fue el de una usuaria que posteó en su cuenta de X (ex Twitter): “Una conocida mía intercambió friendship bracelets con Iván de Pineda en el concierto de Taylor Swift que fue anoche”.

Lo cierto es que la publicación se difundió tanto que De Pineda fue tendencia en Argentina por varias horas.

Otra internauta, que truequeó con Iván un brazalete, contó: “Ayer intercambie pulseras con Iván de Pineda y estas son las que me dio un ángel, se sacó fotos con todos y cambió un montón de friendship bracelets”.

Estas pulseras se arman para usar durante el recital y se cambian con otras fanáticas, con el objetivo de transmitir un mensaje de amistad y unión.

La práctica surgió a partir de la canción “You’re on Your Own, Kid”, del álbum “Midnights”, cuyo verso dice “Make the friendship bracelets, take the moment and taste it” (Hacé pulseras de la amistad y disfrutá el momento). Esto inspiró a las seguidoras de la cantante a adoptar esta moda.