Julieta Prandi y Emanuel Ortega se separaron a menos de un mes de haberse casado La modelo y conductora publicó un comunicado en redes sociales en el que da cuenta de la ruptura. “Tengo que decir que decidí dar un paso al costado en mi relación”, se lee en el texto.

El último lunes, Julieta Prandi anunció su separación de Emanuel Ortega, a menos de un mes de haberse casado y tras seis años de relación. La modelo y conductora publicó un comunicado en redes sociales para informar la decisión. La pareja se había casado el 15 de septiembre, en medio de rumores de una relación no del todo cercana con los familiares del cantante.

“Hoy, después de seis años de haber iniciado esta historia de amor, con mucho dolor, tengo que decir que decidí dar un paso al costado en mi relación con Emanuel”, se lee en el texto de Prandi.

En el mismo comunicado, Julieta explicó por qué decidió hablar antes de que comenzaran las especulaciones: “Prefiero decirlo ahora, a tener que soportar dentro de unos días las mil hipótesis y supuestos que nada tendrán que ver, seguramente, con la verdad”.

“Más allá de los papeles, que en definitiva no significan nada, cada pareja es un mundo, con sus propios acuerdos, algunos no son negociables”, cierra el escrito.

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Prandi y Ortega se casaron el último 15 de septiembre en un registro civil de San Isidro en una ceremonia íntima, acompañados por sus familiares y amigos más cercanos. Entre los presentes estuvieron Palito Ortega y Evangelina Salazar.

Tras la boda, comenzaron a circular versiones sobre una supuesta “mala relación” entre Julieta y otros integrante de la familia Ortega que, por distintas razones, no asistieron a la ceremonia.