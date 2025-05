La China Suárez habló de Mauro Icardi: “Nunca tuve tanta compatibilidad y por primera vez no descarto casarme” En una entrevista con Gustavo Méndez, la actriz se mostró enamorada y reflexionó sobre el casamiento, la maternidad y su vínculo con el público.

La China Suárez rompió el silencio en una entrevista con Gustavo Méndez, en el marco del estreno del nuevo ciclo de streaming de Televisión Pública, y habló sin filtro sobre el rosarino Mauro Icardi, la familia, el casamiento y su manera de vivir el amor.

“No descarto casarme. Antes sí. Ahora, ojalá algún día”, confesó la actriz. En su charla, sostuvo que Icardi es “serio y reservado”, pero también divertido cuando entra en confianza. “Soy muy compatible con Mauro Icardi, eso nunca me pasó”, aseguró.

La China se definió cuando está enamorada: “Soy muy intensa y entrego todo. Si hacés algo que no me gusta, suelto rápido”, dijo. Y agregó con contundencia: “Nunca tuve tanta compatibilidad”.

“Ser madre es mi gran pasión”, dijo sobre la experiencia de criar a sus hijos. También habló de su historia familiar: “Me crié con padres separados y para mí nunca fue un trauma gracias a ellos. Mi madre nunca me habló mal de mi padre ni mi padre de mi madre, y eso es lo que hago con mis hijos”.

Por otro lado habló de su relación con la exposición mediática: “Soy feliz. Mis hijos me aman, mi entorno me ama. A mí nunca me interesó ser querida por la masa y eso se cuestiona mucho. No me interesa dar explicaciones”, lanzó, sin vueltas.

Por último, no ocultó su amor por el futbolista del Galatasaray: “Envejecería al lado de Mauro Icardi”, concluyó.