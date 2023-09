La Justicia pidió la detención de Aníbal Lotocki por “tentativa de homicidio” El pedido del letrado Lucio Herrera es en el marco de la denuncia iniciada por el actor uruguayo Raphael Dufort. Los detalles.

Your browser doesn’t support HTML5 audio

El fiscal Lucio Herrera pidió la detención del cirujano Aníbal Lotocki. Si bien el médico está en el centro de la escena tras la muerte de Silvina Luna y Mariano Caprarola, los mediáticos no han sido los únicos que lo denunciaron. La orden de detención está relacionada con una nueva denuncia, presentada por el actor uruguayo Raphael Dufort, quien sostuvo que Lotocki incurrió en “tentativa del homicidio”.

“Mi caso fue por la mala praxis que tuve en Uruguay. Vi una publicidad en una revista donde ofrecía rellenos y era un poco lo que estaba buscando. Fui al consultorio de Pellegrini y Córdoba, me atendió, y me dijo que no necesitaba una rinoplastía sino que había un producto que era la última tendencia en cirugía plástica que era el tema de los rellenos“, había dicho días atrás Dufort, un empresario y coreógrafo uruguayo que se sometió a una intervención con Lotocki en 2008.

Según la denuncia a la que accedió el portal uruguayo El Observador, Dufort denuncia que Lotocki hizo intervenciones “notorias”, “nocivas, tóxicas y envenenantes” sin que él lo hubiera solicitado.

“Concurrí a su clínica (…) para una consulta por una cirugía de nariz, aunque ya desde la primera consulta me instó a que me realizara intervenciones que no había solicitado”, dice en el documento firmado por Dufort y su abogado Roberto Casorla, en el que luego especifica la utilización de sustancias tóxicas en otras intervenciones con el médico.

Entre las consecuencias que relata la denuncia, destaca insuficiencia renal, dolores e inflación crónica y permanentes, desde el 2008, en particular en brazos y abdomen, desde 2014 y, por último, “padecimientos de angustia, sensación de muerte, en particular desde el deceso de Silvina Luna”.