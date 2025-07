La supuesta amante de Diego Latorre desmintió a Fernanda Iglesias: “No fue una infidelidad, fue un reencuentro inocente” La mujer señalada como supuesta amante de Diego Latorre desmintió a Fernanda Iglesias y aseguró que no hubo infidelidad, sino un reencuentro inocente entre excompañeros.

El escándalo mediático desatado por Fernanda Iglesias durante el fin de semana sumó un nuevo capítulo tras la difusión de audios de la mujer señalada como presunta amante de Diego Latorre, quien desmintió categóricamente haber mantenido un vínculo amoroso con el exfutbolista.

La docente santafesina, en diálogo con el programa LAM, aseguró que sus dichos fueron malinterpretados por la periodista: “No es ninguna infidelidad la que ocurrió. Fue un reencuentro de compañeros”, afirmó. Según explicó, el encuentro tuvo lugar en un espacio privado de un hotel, pero no en una habitación, y solo conversaron por un rato: “Él se tenía que ir a trabajar, hablamos de cosas super inocentes”.

La mujer aclaró que el contacto fue casual, tras más de 30 años sin verse, y rechazó la versión de Iglesias que insinuaba un vínculo íntimo. “Nunca dije que hubo sexo, no hay ninguna prueba de eso. No soy, no fui ni seré su amante”, subrayó. Además, sostuvo que si bien le contó a Iglesias el episodio del reencuentro, nunca brindó detalles que respaldaran una relación clandestina.

Con esta aclaración, la mujer buscó poner fin a las especulaciones en torno a su vínculo con Diego Latorre y desligarse por completo del escándalo mediático.