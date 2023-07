Lali Espósito habló de su presente: “No es real que uno siempre está bien” La protagonista de N5 contó que la exigencia laboral de los últimos meses la llevó a tener ataques de ansiedad y a "pedir ayuda". "Me di cuenta lo importante que era preservar mi psiquis y mi emoción", sostuvo.

Alejandro Sanz, Karina “La Princesita”, Nicki Nicole y Zoe Gotusso, fueron algunos de los artistas que en el último tiempo hablaron sobre su salud mental. Lali Espósito se sumó a la lista y dio detalles sobre la intensidad y la exigencia del trabajo que la llevaron a tener ataques de ansiedad y a pedir ayuda.

Entre la gira musical y el rodaje de una serie extranjera, la cantante y actriz se instaló hace varios meses en España y en los últimos días brindó una entrevista al podcast No lo hagas fácil y se sinceró: “Lamentablemente, yo vengo de pasar un momento de mucha ansiedad nivel dramático, que esto no lo conté, pero amerita a full tu espacio para esto”.

En ese mismo relato, sumó: “Yo soy una persona que trabajo, trabajo, trabajo, siempre parezco que estoy bien. No es real que uno siempre está bien. Y aparte en la vida privada pasan cosas que uno después va sorteando y después tu trabajo te distrae y eso está bueno. Pero lo cierto es que vengo de un momento en que tuve que pedirle a mi equipo: «Chicos, se me va a paralizar la cara». O sea, real”.

“Por suerte toda la gente que me acompaña me dijo «tranquila, lo acomodamos»”, dijo. En la misma línea, admitió que se “malacostumbró” a hacer muchas cosas al mismo tiempo y reconoció que tuvo que aprender, recién a los 30 años, a decir no puedo. “Yo no sabía decir que «no» y tampoco «yo no puedo»”, lanzó.

“Ahora, por primera vez en mi vida, reacomodé mi manera de ver el trabajo. Me di cuenta lo importante que era preservar mi psiquis y mi emoción. Yo tengo que mimarme, cuidarme, agradecerles a mis pies y mi voz que me bancan. También aprender a decirles a quien tengo al lado que necesito ayuda. No soy una superheroína”, cerró.