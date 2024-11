Las fotos del funeral de Liam Payne donde los ex One Direction estuvieron presentes Harry Styles, Zayn Malik, Niall Horan y Louis Tomlinson fueron vistos llegando al lugar para presentar sus respetos a su amigo y ex compañero de banda. Fans del grupo también se apostaron en las afueras del lugar.

Por Redacción - El Ocho 20/11/2024 · 12:29 Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio