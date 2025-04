Lizy Tagliani le respondió a Viviana Canosa: “Jamás estuve en ninguna red de pedofilia” La humorista arrancó su programa radial con un comunicado para desmentir a la conductora de El Trece.

Lizy Tagliani enfrentó las polémicas declaraciones de Viviana Canosa durante el inicio de su programa radial en Radio Pop con un fuerte descargo, negando rotundamente las acusaciones de abuso de menores y de formar parte de una supuesta red de pedofilia.

“Quiero arrancar esto para hablarles y decirles a todos esto que me está pasando es mentira, nunca en mi vida toqué a un menor de edad. Jamás en mi vida ocurrió eso y no voy a parar hasta que se sepa la verdad”, comenzó la conductora, sosteniendo que “va a llegar hasta donde tenga que llegar” para demostrar que es inocente.

“A todas las personas que confían en mí que les doy mi palabra de honor que esto se va a aclarar y que no voy a parar y voy a llegar hasta donde tenga que llegar para que esto se solucione”, continuó.

“Lo que dicen de mí es mentira, nunca tuve relaciones con una persona menor de edad, jamás estuve con una persona menor de edad. Jamás estuve en ninguna red de pedofilia, jamás en mi vida se me ocurrió ni siquiera estar en una red de pedofilia, no tengo nadie ni cercano ni siquiera que se me haya insinuado ni siquiera de inocente”, se defendió de las acusaciones.

La conductora de La Peña de Morfi se refirió al tiempo en el que Canosa hizo pública los supuestos delitos que habría cometido, y cuestionó que sí de saberlo y estar segura de ello, por qué no lo reveló cuando se enteró de que tenía deseos de ser madre: “La gente no se puede levantar un día y decir ‘¿A quién le cago la vida hoy? Hoy agarremos a este travesti’ porque tengo un pendejo de cuatro años en mi casa que lo saqué de un hogar porque me lo dieron”.

“Ponele que los cagué, soy un sorete, soy una violadora, soy una abusadora, cagué a toda esa gente y si vos sabés y si alguien sabe que yo cagué o que yo abuso de menores y sabés que voy a adoptar un pibe, ¿vas a esperar que estén a dos días o a tres o a cuatro del juicio por la adopción para decir estas bestialidades, estas barbaridades, de las cuales soy totalmente inocente? Y lo juro por la memoria de mi mamá, ¿vas a hacer eso? ¿Vas a hacer eso cuatro días o lo vas a hacer cuando te enterabas que yo iba a adoptar un pibe? Ahí lo tenías que hacer”, contraatacó.

“O sea, vos sabés que supuestamente yo me cojo menores, que es mentira, ¿y no haces nada y permitiste un pendejo de cuatro años esté en mi casa durante 6, 7, 8 meses hasta que salga el juicio? ¿Lo decís ahora? ¿Dos días antes de que salga el juicio? Lo tendrías que haber dicho cuando yo tomo la decisión de adoptar, ni bien tomo la decisión de adoptar, si vos sabés que yo soy capaz de cogerme a un pendejo, tenés que salir y tenés que decir ‘no se lo den, no se lo den porque es pedófila’. No tenés que decirlo ahora”, cerró.

Fuente Noticias Argentinas