Luis Fonsi llega a Tucumán con su gira “Mar Infinito World Tour”: cuándo y cómo comprar las entradas El cantante puertorriqueño se presentará el 11 de abril de 2027 en el Teatro Mercedes Sosa. La preventa exclusiva con tarjetas Visa del Banco Nación comienza este 29 de octubre y la venta general estará disponible desde el viernes 30.

Luis Fonsi llegará a Tucumán el próximo 11 de abril de 2027 con su nueva gira internacional, “Mar Infinito World Tour”. El artista puertorriqueño se presentará en el Teatro Mercedes Sosa, donde compartirá con el público sus grandes éxitos, entre ellos “No me doy por vencido” y “Despacito”, además de sus nuevos lanzamientos.

La venta de entradas tendrá dos etapas. La preventa exclusiva para clientes con tarjetas de crédito Visa del Banco Nación comenzó este jueves 29 de octubre a las 13, con la posibilidad de pagar en seis cuotas sin interés. En tanto, la venta general se habilitará el viernes 30 de octubre, también a partir de las 13, con todos los medios de pago disponibles. Quienes utilicen tarjetas de crédito Visa del Banco Nación podrán acceder a un beneficio de hasta tres cuotas sin interés.

El nombre de la gira tiene un significado personal para el cantante y está inspirado en su vínculo con el mar y la música. Según explicó Fonsi, el océano representa una conexión entre culturas y territorios, mientras que sus canciones le permitieron recorrer distintos países y establecer un vínculo con públicos de todo el mundo. “El mar siempre ha sido parte de mí. Crecer en Puerto Rico significó tenerlo cerca, sentirlo, respetarlo y entender que siempre hay algo más allá del horizonte”, expresó al presentar el tour.

El espectáculo también acompañará el recorrido de sus recientes sencillos, “Cambiaré” y “Me Despido”, que tuvieron una destacada presencia en las radios y reforzaron su conexión con el público latinoamericano. Con esta propuesta, el artista combinará sus nuevas canciones con los temas que marcaron distintas etapas de su trayectoria internacional.

La presentación en Tucumán será una oportunidad para que sus seguidores disfruten en vivo de uno de los referentes de la música latina. Las entradas podrán adquirirse a través del sitio oficial del Teatro Mercedes Sosa: https://entradas.teatromercedessosa.com.ar/.