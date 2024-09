Luis Ventura abrió su corazón y contó qué pasa con Antonito: “Tengo un hijo de 10 años que todavía no habla” Tras la internación del pequeño, el conductor se ausentó del ciclo que conduce y le brindó una entrevista a su colega contando cómo se encuentra su primogénito.

Luis Ventura abrió su corazón y contó qué pasa con Antonito, su hijo de 10 años, fruto del amor con Fabiana Liuzzi. El pequeño, que padece una encefalopatía crónica que le genera dificultades en el habla, debió ser internado por complicaciones médicas tras un cambio de medicación.

“¿Qué es lo que está pasando con tu hijo?”, le consultó Karina Mazzocco al recibir a Ventura y el periodista expresó: “Estamos en presencia de un niño que nació de manera prematura a los seis meses y medio. Un niño que estaba en una incubadora, que pesaba 700 gramos, y que estuvo con elementos complementarios para empezar a formar su cuerpito, y que hoy es el de un hombre”.

Y contó cómo vive la situación Antonito. “Vos tenés que hablar de procedimientos porque te dicen que es una rama del autismo, que en uno de los hemisferios del cerebro tuvo infartos que le dejaron heridas que van cicatrizando, y en ese proceso va recuperando funciones. Por ejemplo, el habla. Yo tengo un hijo de 10 años que todavía no habla. Emite sonidos, se hace entender, pero hay que saber hablar ese lenguaje”, dijo angustiado.

Más adelante, el presidente de Aptra destacó los cuidados que conlleva la crianza del pequeño. “Es una observación día a día de su crecimiento, con una madraza que está las 24 horas. La situación se dio luego del cambio de medicación que propuso nuestro neurólogo, Alejandro Anderson, en función de la observación de su mamá. El objetivo era eliminar uno de los medicamentos que tenía que ver con el control de ataques psicóticos”, señaló.

Según comentó el periodista, una vez que su hijo fue estabilizado, los médicos decidieron volver a la medicación anterior. En ese sentido, Ventura relató los obstáculos que debió superar para conseguirla. “Recorrí 17 farmacias y me lo consiguió un amigo mío. Además, me llamaron de una farmacia donde pagué otro medicamento cannábico, por más de 100.000 pesos, y me avisaron que en el pago se me había escapado el dedo y había pagado de más. Esa sociedad de cariño, hacia alguien que está viviendo un momento límite, existe”, relató.

Además, Ventura contó que por el estrés que estaban viviendo, la mamá de Antonito también tuvo que ser internada. “Fabiana, que acompañó a su hijo a la internación, se descompensó. Y en determinado momento, Antonito estaba para salir de alta. Y no salía de alta porque le estaba haciendo el aguante a la madre. No era que estaba internado él. Después volvieron a casa, pero el cambio de medicación evidentemente no lo asimiló. Antonito volvió a tener los mismos problemas y fue internado de vuelta. Hoy los estuve llamando, pero al no tener devolución, no sé si Antonito sigue internado o si le dieron el alta”, destacó.