María Becerra bancó a Lali Espósito y criticó a Javier Milei por tuitear demasiado: "No da"

María Becerra aprovechó una entrevista en Chile para darle su apoyo a Lali Espósito, que pasó varios días de pulseada mediática nada menos que con el presidente Javier Milei a propósito de sus ideas contrapuestas. La cantante dio su parecer respecto del uso que le da el mandatario a sus redes sociales.

“Es un manejo de las redes sociales, de las fake news, muy confuso. Siento que se subestima al pueblo un montón con cosas que se dicen. Se arma todo un revuelo mediático y político que no da. Creo que debe haber más seriedad en el cargo que está ocupando“, sentenció María Becerra en la conferencia de prensa que dio en Chile justo antes de su presentación en el Festival de Viña del Mar.

“Lo digo con todo respeto, obviamente, es el presidente electo y me dirijo a él con respeto, pero me parece que hay cosas mucho más importantes que hacer. Más por la situación que está pasando el país, antes que ponerse a pelear por redes sociales o likear 400 tweets en un día. Me parece que debería estar encargándose de otras cosas“, agregó.

La cantante tomó partido por su colega hace rato con posteos en sus redes sociales en apoyo a Lali Espósito, y en persona ratificó: “La amo y la felicito por lo valiente que es. Por el momento, no usaría mis redes directamente para hablar de política, prefiero estar tranquila. Pero cuando suceden estas cosas, como atacar a una compañera, hecho que me preocupa y me compete porque es mi país, obviamente, que salgo a hablar”.