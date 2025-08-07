María Becerra se emocionó al hablar de sus embarazos ectópicos: “Tuve miedo de morirme” La artista estuvo dos veces internadas por el mismo problema de salud. En la última gestación, su vida estuvo en riesgo.

María Becerra atravesó situaciones físicas y emocionales muy fuertes: tuvo dos embarazados ectópicos y su vida estuvo en riesgo. A meses de la última internación, “la Nena de Argentina” se emocionó al recordar los episodios de los que aún se está recuperando.

“Después de todo lo que me pasó tuve mucho miedo de morirme. Tuve ataques de pánico, de ansiedad. Después de lo que me pasó, no hice terapia, me cuesta. No sé si me puedo sentar y hablar de lo que pasó porque siento ansiedad”, señaó la cantante.

Conmovida, Becerra indicó que le cuesta abrirse sobre ese tema puntual. “Me da mucha cosa llorar. Me cuesta contar mis cosas. Me cuesta un montón pedir ayuda. No me gusta molestar a los demás”, dijo y agregó: “Cuando te estás muriendo es tremendo la cantidad de cosas que se te pasan por la mente y como cuando lográs salir de eso, ves la vida completamente diferente. Me empecé a tomar con más calma la vida en general. Aprendí a valorar mi salud, mi bienestar, mi familia”.

Y mencionó qie lo simple comienza a tomar otro sentido: “Cuando me sacaron el respirador, algo tan básico como respirar sola, levantarme, ir al baño, cosas tan básicas, las valoras un montón”, cerró.