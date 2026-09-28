Mirtha Legrand: evoluciona favorablemente y terminó el tratamiento con antibióticos La conductora continúa internada en el Sanatorio Mater Dei, acompañada por su familia. Los médicos informaron que su cuadro es bueno y que si no se producen cambios en su estado de salud, habrá una nueva actualización el próximo miércoles.

Mirtha Legrand sigue internada en el Sanatorio Mater Dei, donde continúa recuperándose del cuadro respiratorio que obligó a su reingreso a la institución el pasado 18 de septiembre. Este lunes 28, el centro de salud difundió un nuevo parte médico en el que confirmó que la conductora presenta una evolución favorable y que ya completó el tratamiento con antibióticos.

“La Sra. Mirtha Legrand continúa evolucionando favorablemente, habiendo finalizado el tratamiento antibiótico”, informaron desde el sanatorio. El comunicado fue firmado por el doctor Enrique Echagüe, director médico del Mater Dei.

Según detallaron, la conductora permanece acompañada por sus familiares y recibe visitas durante su recuperación. “Se encuentra acompañada de su familia, y agradece el cariño y respeto dispensado”, señaló el parte.

Por el momento, el sanatorio no dio a conocer una fecha para el alta médica. Además, indicaron que, si no se producen cambios en su estado de salud, habrá una nueva actualización el próximo miércoles.

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“De no mediar cambios, el miércoles próximo enviaremos un nuevo parte médico”, precisaron.

La Chiqui había ingresado por primera vez al Sanatorio Mater Dei el lunes 7 de septiembre, a raíz de un cuadro de bronquitis. Luego de permanecer siete días internada, recibió el alta médica durante la noche del domingo 13 y regresó a su domicilio de Barrio Parque para continuar con la recuperación.

Sin embargo, el viernes 18 de septiembre por la tarde tuvo que volver al centro médico para realizarse nuevos estudios y continuar bajo supervisión profesional. Después de ser atendida en la guardia, quedó internada en una habitación especial de terapia intensiva.

Desde entonces, permanece en el sanatorio acompañada por sus familiares y bajo seguimiento médico.