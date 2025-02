Momentos de los Grammy: diversidad sexual, críticas a la industria, deportaciones, un homenaje Quincy Jones y los incendios en California El rapero californiano Kendrick Lamar fue el gran ganador de la 67º edición de los premios que reparte la Academia de la Grabación de Estados Unidos, que se desarrollaron el último domingo en Crypto.com Arena. En los discursos, hubo menciones a las políticas de Donald Trump y un emotivo recuerdo al productor y compositor fallecido el 3 de noviembre. Se recaudaron siete millones de dólares para los damnificados por el fuego en Los Ángeles.

Kendrick Lamar se convirtió de manera inesperada en el artista con más galardones de la 67º edición de los Grammy al recibir cinco reconocimientos por parte de la Academia de la Grabación que otorgaron a Beyoncé su premio a álbum del año con Cowboy Carter.

El cantante californiano se impuso con su tema “Not Like Us” en dos de las categorías más importantes: grabación del año y canción del año, que se suman a mejor actuación de rap, mejor canción de rap y mejor video musical.

Beyoncé, por su parte, volvió a hacer historia y triunfó en las categorías de mejor álbum country y mejor actuación country de un dueto por “II most wanted”, junto a Miley Cyrus.

Taylor Swift se fue con las manos vacías pese a las seis nominaciones a las que optaba por su último álbum The tortured poets department, al igual que Billie Eilish, quien partía como una de las favoritas de la edición. La británica Charli xcx obtuvo tres gramófonos por Brat.

Chappell Roan se coronó como la mejor artista nueva, en una terna que también consideraba a Sabrina Carpenter y la rapera Doechii. En su discurso, exigió a las discográficas dignificar las condiciones de los artistas emergentes.

“Me prometí a mí misma que si alguna vez ganaba un Grammy y me ponía aquí delante de las personas más poderosas de la música, exigiría que las discográficas y la industria, que lucra con millones de dólares de los artistas, ofrecieran un salario digno en sanidad especialmente a los artistas en desarrollo”, dijo Roan, de 26 años, en el escenario.

Una gala con tintes políticos e incendios

La gala recaudó siete millones de dólares para los damnificados por los devastadores incendios de Los Ángeles y estuvo repleta de muestras de apoyo al personal de socorro que combatió los fuegos por tres semanas.

Lamar, oriundo del estado de California, recordó en su discurso los lugares del condado de Los Ángeles como “un verdadero testimonio” de que se va a seguir restaurando la ciudad de manera colectiva.

También Lady Gaga y Bruno Mars honraron a las víctimas al interpretar “California dreamin”, antes de ganar el Grammy a mejor actuación pop en dúo por “Die With a Smile”. Gaga aprovechó la ocasión para reivindicar el derecho de las personas trans y el poder de la música para unirlas.

Alicia Keys, condecorada con el Grammy al impacto global, hizo referencia a la orden ejecutiva que firmó el presidente Donald Trump sobre el reconocimiento único de dos géneros: masculino y femenino, dejando a un lado a la comunidad trans.

“La diversidad, equidad e inclusión (DEI) no es una amenaza sino un regalo”, mencionó la intérprete de “Empire State of Mind”.

Por su parte, la colombiana Shakira defendió a la comunidad migrante para hacer frente a las políticas de Trump, quien ha prometido la mayor deportación de la historia de EE.UU. La artista ganó el Grammy a mejor álbum de pop latino por Las mujeres ya no lloran.

“Quiero dedicar este premio a todos mis hermanos y hermanas inmigrantes de este país. Ustedes son queridos, ustedes valen y yo siempre lucharé con ustedes y con todas esas mujeres que trabajan muy duro cada día para sacar adelante a sus familias”, dijo la cantante, quien también dedicó el galardón a sus hijos Sasha y Milan.

En otros rubros

Sabrina Carpenter ganó a mejor álbum de pop vocal por Short n’ Sweet y a mejor actuación de pop por “Espresso”. Doechii recogió el premio a mejor álbum de rap, convirtiéndose en la tercera rapera mujer en lograrlo, tal y como ella misma celebró en su discurso.

“Sé que hay tantas mujeres negras ahí afuera que me están mirando ahora mismo. Y quiero decirles que pueden hacerlo. Todo es posible, no permitas que nadie proyecte estereotipos sobre ti”, reivindicó.

Homenaje a Quincy Jones

Stevie Wonder y Janelle Monáe encabezaron un homenaje póstumo al legendario productor Quincy Jones, fallecido el pasado 3 de noviembre, durante la 67 edición de los premios Grammy, que se celebra en el Crypto.com Arena de Los Ángeles este domingo.

Monáe irrumpió en el escenario vestida como Michael Jackson, uno de los artistas que produjo Jones, para interpretar “Don’t Stop Till You Get Enough”, de El Rey del Pop. Asimismo, Stevie Wonder se sentó junto al jazzista Herbie Hancock para interpretar a piano “Blusette” y la icónica canción “We Are The World”.

La cantante Cinthya Erivo (protagonista de la película Wicked) también cantó una versión de la canción “Fly Me To The Moon”, porpularizada por Frank Sinatra, mientras que Lainey Wilson y Jacob Collier interpretaron “Let The Good Times Roll”, de Jones.

La lista de premios en categorías generales

Grabación del año

Not Like Us, Kendrick Lamar

Álbum del año

Cowboy carter, Beyoncé

Canción del año

“Not Like Us”, Kendrick Lamar, songwriter (Kendrick Lamar)

Mejor artista nuevo

Chappell Roan

Productor del año, no clásico

Daniel Nigro

Compositor del año, no clásico

Amy Allen

Mejor álbum de pop latino

Las Mujeres Ya No Lloran, de Shakira

Mejor álbum de música urbana

Las letras ya no importan, Residente

Mejor álbum latino de rock o alternativo

¿Quién trae las cornetas?, Rawayana

Mejor álbum de música mexicana

Boca Chueca, Vol. 1, Carín León

Mejor álbum de música tropical

Alma, Corazón y Salsa (Live at Gran Teatro Nacional), Tony Succar, Mimy Succar