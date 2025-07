Moria Casán contó cuánto cobra de jubilación Moria habló de su economía y aseguró que después de muchos años pudo comenzar a recibir la pensión y aseguró que es "la mínima".

Your browser doesn’t support HTML5 audio

Moria Casán trabaja desde que es adolescente y a sus casi ochenta años habló de su economía. En una entrevista, la diva contó que sigue subiéndose a los escenarios pero que está jubilada y reveló cuánto cobra.

“Pasé por todos los gobiernos y nunca dejé de trabajar. Nunca dependí del Estado, nunca recibí un sobre del Estado”, aseguró la actriz y agregó: “Yo trabajo, trabajo, trabajo. Estoy por cumplir 80 años y estoy haciendo función de miércoles a domingo, haciendo tres cambios de ropa en 15 segundos”.

Fue entonces cuando uno de los panelistas le preguntó a Casán si cobraba algún tipo de jubilación. Y la respuesta sorprendió a todos. ”Sí, la mínima. Un papelón. No sé qué hago, es un papeloncito, de cualquier manera no me quejo, pero cobro. Pasé muchos años sin cobrar, podría haber cobrado cinco años más”, dijo la protagonista de Brujas.