Murió Brigitte Bardot, leyenda del cine francés y activista, a los 91 años La noticia fue confirmada este domingo por la fundación que lleva su nombre. La actriz, símbolo de una época y defensora de los derechos de los animales, atravesaba un delicado cuadro de salud tras una intervención quirúrgica realizada en octubre.

La actriz y cantante francesa Brigitte Bardot falleció este domingo a los 91 años, según confirmó la organización benéfica que ella misma creó. Ícono cultural del siglo XX y figura indiscutida del cine europeo, la artista se encontraba con un estado de salud frágil desde hace algunos meses.

A través de un comunicado oficial, la Fundación Brigitte Bardot anunció con “inmensa tristeza” el deceso de su fundadora y presidenta. En el texto, destacaron su trayectoria como “actriz y cantante de renombre mundial” que optó por retirarse de la industria para “dedicar su vida y energía al bienestar animal”.

El cuadro clínico de Bardot se había deteriorado en el último tiempo. En octubre de 2025, medios franceses informaron que había sido sometida a una operación debido a una “enfermedad grave”, situación que la mantuvo internada durante tres semanas antes de regresar a su residencia en Saint-Tropez. En aquel momento, tras rumores sobre su fallecimiento, la propia actriz había desmentido las versiones a través de sus redes sociales. Previamente, a mediados de 2023, había requerido asistencia médica de urgencia por una insuficiencia respiratoria.

Nacida en París en 1934, Bardot alcanzó la fama internacional en la década del 50, convirtiéndose en un símbolo de la belleza de su generación. Su consagración definitiva llegó con la película “Y Dios creó a la mujer” (1957), a la que siguieron títulos emblemáticos como “La verdad” (1960), “El desprecio” (1963) y “¡Viva María!” (1965).

Además de su carrera cinematográfica, incursionó en la música con el lanzamiento de un álbum en 1963. Sin embargo, en 1973, a los 39 años, decidió retirarse definitivamente de los sets de filmación. Desde entonces, volcó su actividad pública al activismo, fundando en 1986 la organización proteccionista que lleva su nombre, labor que definió la segunda mitad de su vida.