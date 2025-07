Nicolás Vázquez tras separarse de Gimena Accardi: “Mi vida es un infierno” El actor explicó por qué decidió blanquear la ruptura esta semana y lamentó las consecuencias de su publicación.

Luego de anunciar que se separó de Gimena Accari, Nicolás Vázquez se mostró arrepentido de haber publicado en redes sociales semenjante decisión. Con todo, brindó detalles de cuándo comenzó el distanciamiento de pareja y quién de los dos estaba “más en otra”.

En realidad, Vázquez habló con Yanina Latorre que fue quien, a su turno, contó todo. “Estaba destrozado, llorando. Hablamos un montón. Me contó mucho de su intimidad, de la relación”, dijo Yanina luego de hablar con el actor.

“Él me dijo que cuando se enteró que yo estaba preguntando si estaban separados, ellos entendieron que si lo contaban iba a ser todo más tranquilo, y ahora está arrepentido de esos posteos”, agregó.

Acto seguido, aseguró que el ex Casi Ángeles le dijo: “Mi vida es un infierno”. Y aclaró que esa frase fue “porque empezaron con todas estas teorías conspirativas, las cuales niega todas”. Y añadió que “ellos quisieron decirlo antes porque ella se fue un mes de vacaciones a Madrid”.

“Me contó que la vienen remando hace más de un año. Me contó que hace más de un año que no están bien, me habló de los desencuentros, hay situaciones íntimas que no voy a decir. No me habló de cuernos. Hay un dato que me hace creer que fue ella la que lo dejó, o que ella era la que estaba más en otra”, concluyó Yanina.