¿Palito para Pampita?: el video de la China Suárez en un motorhome que generó polémica La actriz compartió un picante posteo en sus redes sociales y reavivó el escándalo con la modelo, ¿Fue una indirecta?.

El triángulo amoroso entre la China Suárez, Pampita y Benjamín Vicuña en diciembre de 2015 se llevó toda la atención del público y de los medios. Lo cierto es que unos años después, las modelos limaron asperezas, pero por las últimas horas Eugenia reavivó la polémica con un video que compartió en sus redes sociales.

La mamá de Rufina, Magnolia y Amancio es una de las usuarias más activas de Instagram y ninguna de sus publicaciones pasan inadvertidas. Tanto así que el último video que subió a la red social de la camarita encendió las alarmas de los internautas.

“Bueno, acabo de llegar a filmar al set… al motor(home) y estoy con Gigi y con Fabi que me dicen: «Te compusimos una canción». A ver”, empezó.

Acto seguido, entonaron un tema con la ironía como protagonista: “En el motor de la China, la China se peinó, ojalá se peinen todas, la puta madre que lo parió”.

“Con que poco nos divertimos, ¿no?”, sumó la actriz. Los usuarios, a quienes no se les escapa nada, no tardaron en debatir el posteo de la ex de Cabré y se preguntaron: ¿Fue una indirecta para la pampeana?