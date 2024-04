Romance fugaz: Ingrid Wagner y Cristian Castro están separados Habían oficializado hace apenas 20 días. La tucumana, quien confirmó la ruptura, aclaró que "él es una persona increíble" pero "es muy difícil ser la novia de un artista".

A menos de un mes de anunciar su noviazgo con la tucumana, Cristian Castro se separó de Ingrid Wagner. Hace apenas 20 días, el cantante mexicano había utilizado sus redes sociales oficiales para presentarla. Sin embargo, en las últimas horas, ella confirmó la ruptura. “Es muy difícil ser la novia de un artista”, comentó.

Castro y Wagner, abogada y artista plástica de 43 años, se conocieron en Los Ángeles, Estados Unidos hace un mes.

En medio de las versiones de una supuesta infidelidad por parte del artista, la tucumana aclaró: “Estoy segura de que no me fue infiel. Solo que no puedo con tanto, es muy difícil estar con alguien así, tan famoso”.

De acuerdo a lo que dijo al medio La Gaceta, “Cristian es increíble, pero es muy difícil ser la novia de un artista”.

Y aclaró: “No pasó absolutamente nada. Cristian es un hombre muy valioso y lo amo. La relación terminó en buenos términos. Nos queremos mucho. Siempre podrá contar conmigo. Duró poquito, pero fue increíble. Nos separamos, no puedo seguir su ritmo y viajes”.