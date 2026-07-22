Rosalía pidió perdón tras compartir un video con burlas a la Selección Argentina La cantante española reposteó un clip de Mía Khalifa celebrando la derrota del equipo de Lionel Messi, lo que desató el enojo de sus fans. Rápidamente, aclaró la confusión, borró la publicación y se disculpó con el público albiceleste.

El mundo de las redes sociales no deja pasar un detalle, y esta vez la protagonista del revuelo fue la reconocida artista internacional Rosalía. Tras la reciente final del Mundial 2026, la cantante catalana se vio envuelta en una fuerte controversia al compartir en su perfil oficial de TikTok un video de la influencer Mía Khalifa, en el cual se burlaba abiertamente de la derrota de la Selección Argentina.

Ante la rápida y contundente ola de críticas por parte de sus seguidores, la autora del álbum Lux decidió dar un paso atrás, eliminar la publicación y emitir unas sinceras disculpas a través de sus historias de Instagram, buscando calmar los ánimos de su público argentino.

La explicación detrás del “repost”

“Le di compartir porque sonaba ‘La perla’, ni leí lo que ponía. Mala mía. Perdón”, escribió Rosalía en su descargo, acompañando el texto con la bandera argentina y emojis de caritas llorando.

Con este mensaje, la artista intentó dejar en claro que su intención estuvo lejos de burlarse del conjunto dirigido por Lionel Scaloni. El motivo real por el que replicó el clip en su perfil fue meramente musical: el video de Khalifa estaba ambientado con “La perla”, uno de los temas más populares de su último trabajo discográfico.

El rol de Mía Khalifa y el enojo de los fans

El malestar de los hinchas argentinos tenía un sustento claro. Durante el desarrollo de la Copa del Mundo, Mía Khalifa se posicionó como una de las figuras públicas más críticas del equipo de Lionel Messi, llegando incluso a hacer público que había apostado un millón de dólares a favor de España y su joven estrella, Lamine Yamal, para el partido decisivo.

En el video que desató el escándalo, Khalifa celebraba la caída del seleccionado nacional con una frase punzante: “Como suena la vida ahora que las perlas fueron derrotadas”. Para acompañar su festejo, eligió cantar un fragmento muy particular de la canción de Rosalía: “La decepción local, rompecorazones nacional, un terrorista emocional, el mayor desastre mundial. Es una perla, nadie se fía”.

La combinación de esta letra —que según los fanáticos originalmente retrata a una ex pareja tóxica— con el dardo dirigido a los argentinos fue lo que encendió la mecha en plataformas como X. “Que festeje el triunfo de su país está joya. Pero que estés de acuerdo con que los argentinos somos ‘unas perlas’ me parece un tanto hipócrita”, reclamó una internauta, reflejando el fuerte descontento local que finalmente llevó a la cantante española a rectificar su error y pedir perdón.