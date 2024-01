Tini habló de su salud mental y su próximo álbum: “Es muy personal, es mi historia” Tras varios meses sin lanzamientos artísticos, la cantante anticipó que en su próximo disco "se abrirá en muchos aspectos".

Tini Stoessel volvió a referirse a su salud mental. Por las últimas horas la artista realizó una trasmisión en vivo a través de sus redes sociales y, mientras interactuó con miles de fanáticos, la protagonista de “La triple T” adelantó detalles de su nuevo álbum así como también se refirió a su ansiedad y depresión.

A corazón abierto, Tini contó: “En el álbum voy a abrirme en muchos aspectos y con diferentes temas y cosas que me fueron pasando. Hay algo en mí que se está modificando y también por eso frené todo un álbum que ya estaba casi listo, para escribir uno nuevo y contar todo lo que tengo ganas de contar en este disco”.

Además, contó que “no habrá colaboraciones con otros artistas en este álbum”. No obstante, explicó: “Ustedes saben que yo amo colaborar y no hay nada que me nutra más que juntarme no sólo en el estudio sino en los videos, generar y compartir vínculos con otros artistas, pero este álbum es tan personal que no sucedió por eso, porque estoy contando mi historia, todo lo que estoy contando es muy personal”, reveló la artista.

Sobre su salud mental, ahondó: “Es un proceso que lleva tiempo y es re contra necesario, y tal vez ese proceso es todos los días. No es de un día a otro. Yo tenía seis ataques de pánico por día, y hay gente que tiene más”.

A modo de cierre, sostuvo que “le sirvió no pelearse con lo que le estaba pasando” y “aprender a surfear cada vez que se hacía la cabeza”.