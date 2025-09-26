Tini Stoessel y Rodrigo De Paul se casarían en diciembre La pareja daría el sí a fin de año y después se instalarían en Miami. La primicia la dio a conocer la periodista Paula Varela.

Tras meses de rumores, reconciliaciones, idas y vueltas, y un supuesto compromiso en una playa paradisíaca, Tini Stoessel y Rodrigo De Paul estarían próximos a dar un paso importante en su relación: se casan.

La periodista Paula Varela, en Intrusos (América TV), compartió detalles sobre la boda, incluyendo la fecha, el lugar y las razones detrás de la decisión. Hasta el momento, la pareja dijo nada al respecto.

“Yo dudaba mucho de este casamiento porque me parecía raro que ella se case, pero me confirmaron por qué lo hacen y aseguran que sí se casarán”, señaló Varela.

La ceremonia tendría lugar en Dok Haras, una elegante estancia de Exaltación de la Cruz donde también se celebraron las bodas de Cande Tinelli, Stefi Roitman, Oriana Sabatini y Paulo Dybala.

La periodista agregó que la reciente decisión de De Paul de continuar su carrera en la liga estadounidense estuvo influida por Tini: “Rodrigo eligió jugar en Miami por ella. No por Messi ni por otra razón, sino porque era lo mejor para ella”.

La fecha de la boda ya está definida: 20 de diciembre. Según Varela, Tini finalizará su gira Futtura a fines de noviembre, y después de “dar el sí”, se mudarán definitivamente con De Paul a Estados Unidos.

Sobre los motivos del casamiento, Varela explicó que la mudanza a Miami fue determinante: “Ellos decidieron que vivirán en Miami. Él juega allí, ella pasó tiempo en España, pero necesitaba celebrar este casamiento, más allá del amor que se tienen, para poder trabajar tranquila en Miami y organizar su vida allí”.