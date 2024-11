Valentina Cervantes habló de su separación con Enzo Fernández La ex pareja del actual futbolista de la selección argentina explicó que la rotura de la relación fue "una sorpresa" pero que "decidió aceptar la decisión".

En una entrevista con Ángel de Brito en LAM, Valentina Cervantes, ex pareja de Enzo Fernández, reveló detalles sobre su reciente separación del futbolista argentino.

La madre aseguró que la decisión de poner fin a su relación fue de mutuo acuerdo, y negó rotundamente los rumores de infidelidades o crisis previas. “No pasó nada puntual. Enzo decidió estar solo, pero yo sé la persona que es y como papá y eso me deja tranquila”, expresó Valentina.

La influencer argentina explicó que la separación fue una sorpresa para ella, pero que decidió aceptar la decisión de su ex pareja. “Debe ser un sentimiento que tenía hace tiempo y es normal”, afirmó.

“Nos quedaron varias cosas pendientes, y calculo que lo vamos a hablar cuando vuelva con la selección”, añadió.

Valentina ya se encuentra instalada en Argentina junto a sus pequeños, y aseguró que trabajarán juntos para que los niños puedan mantener una relación cercana con su padre.

“Vamos a hacer lo posible para que yo viaje para que pueda ver a los hijos. Yo estuve 10 días más allá, porque llevo varios años de vida allá. Y me ofreció quedarme en Londres, pero yo preferí volver a la Argentina porque acá está mi familia y estoy más acompañada”, indicó Valentina.

Consultado sobre la posibilidad de una futura reconciliación, Cervantes no descartó esta opción. “No sé si es definitiva la separación. Por ahí en 10 años me ven de nuevo con Enzo. Por ahora, yo estoy acá”, afirmó la joven.