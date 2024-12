Wanda Nara acusó a Mauro Icardi de gastar 50 mil dólares en la “dama japonesa” y luego borró el tuit La empresaria apuntó contra el futbolista, con quien enfrenta denuncias cruzadas en medio de una separación, por disponer de ese monto de dinero “que le niega a sus hijas”. Lo hizo a través de una publicación en X que ya o está disponible.

Wanda Nara acusó a Mauro Icardi de “gastar 50 mil dólares en la dama japonesa”, mote que usó para referirse a Eugenia La China Suárez. La empresaria y el futbolista están enfrentados en una separación que incluye bienes y otros reclamos, como pericias psiquiátricas, por ejemplo. La conductora se manifestó en un tuit, pero luego borró la publicación en X.

“¿Para estas dos grandes mentirosas y malas personas no hay bozal? ¿Es solo para algunos? Me extraña que madres hablen tan mal de una mujer con cinco hijos”, comenzaba la publicación de Wanda en respuesta a las críticas que recibe, en particular, a un informe que emitió el programa A la Brabarrosa (Telefé).

“Pero claro, estaba ocupado gastando en casas de 50 mil dólares, mientras que la dama japonesa utilizaba el dinero que no paga a sus hijas. Jamás existió un impedimento, mantengo sola a mis hijos, trabajo y no jodo a nadie”, seguía el texto.

Furiosa, la hermana de Zaira afirmó en un tramo: “El señor estaba con la examante hasta el jueves en Nordelta, se fue con otro tipo a México y él se volvió loco denunciándome y escribiéndome estupideces a mí, cuando yo misma las llevé a mis hijas”.

“Está en rebeldía por la cuota y no pagar el colegio. Y amenazar de cortar la obra social, que es lo único que paga por mi enfermedad. Todo es pensado para lastimar, como darle un reloj que yo compré y pagué. Si tan fundido está como dice, que lo venda para pagar alimentos”, cerró Wanda la publicación, que ya no está disponible en la red social.