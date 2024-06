Wanda Nara contó como se entero que tenía leucemía: “Creí que me quedaban 24 horas de vida” Estuvo presenta en el streaming de Olga y habló del difícil momento que vivió al enterarse de su enfermedad.

Wanda Nara compartió por primera vez detalles íntimos sobre su diagnóstico de leucemia. La influencer estuvo presente en el streaming de Olga junto a Mauro Icardi y relató como se enteró que padecía la enfermedad.

“A las cinco horas de hacerme los estudios, me llaman del laboratorio”, explicó y admitió sentir algo malo al notar un nerviosismo de parte del técnico que le realizó la llamada.“Yo empiezo a llorar y a gritar. Mauro me dice: ‘Debe ser porque le dijiste soy Wanda'”.

La mediática recordó los momentos de desesperación que vivió antes de recibir el diagnóstico oficial: “Me fui a una clínica a repetir los estudios, me metieron en el tomógrafo y me dejan internada. ‘¿Qué tengo?’, pregunté y nadie me decía nada. Creí que me quedaban 24 horas de vida. Estuve internada 3 días”.

Fue entonces cuando empezaron las primeras sospechas sobre la enfermedad, aunque en ese momento no le confirmaron nada concreto: “Se empezó a sospechar que podía llegar a ser leucemia pero nada me lo decía”.

La situación se complicó cuando Wanda se enteró de su propio diagnóstico a través de los medios de comunicación: “Prendí la tele y ahí Lanata decía que tenía leucemia, pero en la clínica no me decían nada. Si me daban a elegir, yo hubiese preferido no decirlo”, expresó con sinceridad sobre la dificultad de lidiar con algo tan íntimo en el ámbito público.

Además, Wanda se refirió al difícil momento que vivió con sus hijos, quienes se habían enterado de la misma forma que ella: “En casa la pasamos todos horrible. Mis hijos estaban preocupados. No sabía nada, pero les preguntaban en el colegio. Me levanté y les expliqué lo que pasaba”.

La mujer de Mauro Icardi confesó que está enfocada en mantenerse saludable: “Ahora tengo que hacerme análisis regularmente para monitorear mi salud”, finalizó sobre el tema.