Wanda Nara habló de todo con Susana Giménez En medio de su conflicto legal con su expareja, la conductora de Bake Off Famosos contó los detalles de su separación con el futbolista en un mano a mano con la diva. Además expresó cómo se enamoró de L-Gante

Wanda Nara acudió como invitada al programa de Susana Giménez por segunda vez en el año para aclarar todo lo que se habla sobre su vida privada y su escandalosa separación de Mauro Icardi, además de su romance con Elián Valenzuela, más conocido como L-Gante, y su pelea con Eugenia “La China” Suárez.

Susana se sorprendió al verla rubia, en esta oportunidad, pero Wanda aprovechó para aclarar que no es cierto que la diva haya pedido que no estuviera rubia como ella. Con muchas ganas de contar todo, la conductora de Bake Off Famosos optó por narrarlo como una historia y volver a aquel día en el que descubrió que su marido le había sido infiel con La China Suárez.

“Voy a empezar por el principio, por lo más feo. Se están diciendo un montón de cosas. Cuando vine al living me preguntaste si estaba separada, te dije que Mauro estaba en Turquía y yo acá. A raíz de una situación que conocen todos, que surgió hace varios años, tratamos de sacar la pareja adelante y todo el tiempo había cortocircuitos, íbamos, volvíamos, nos peleábamos. Había situaciones muy difíciles de sobrellevar y siempre el mismo fantasma de la misma situación en el medio del matrimonio”, comenzó a contar.

Susana le consultó si estaba hablando sobre La China. Wanda aseguró que sí: “Antes de esa situación teníamos peleas como todas las parejas, pero no venía a Argentina, me dedicaba a mis hijos 100%. Lo acompañaba en su carrera, había dejado mi trabajo. Cuando pasó esa situación se me vinieron un montón de cosas a la cabeza. Me volvía mi casa en Milán. Él dejó el fútbol, dejó su carrera, dejó de comer, bajó 10 kilos. Yo le decía que lo aceptaba, si él había elegido eso. Como mujer me hizo un quiebre. No me dejó traumada, no fue por esa mujer, fue por todo lo que generó en mi decir: ‘Te estás fijando que trabaja, que también dejó a sus hijos’”.

“En ese momento le dije a Mauro que me quería separar. Yo encontré chats, cosas que involucraban a mis hijos. Todo eso lo superé en terapia. Yo decidí abrirme, en ese momento él dejó su carrera. Una amiga no te hace una cosa así, pero sí la ayudé en muchas situaciones. Nos saludábamos para el cumpleaños. Todo eso en mi interior generó una desilusión. Soy creyente de que la culpa es 100% del hombre, la mujer no tiene nada que ver cuando se mete en un matrimonio. Mauro pagó lo que tenía que pagar, como familia apagamos un precio muy alto todos. Mis hijos no entendían el por qué se estaba rompiendo todo de un día para el otro”, siguió Wanda.

“Él me pidió perdón, negó todo, tratamos de volver a empezar una vida como familia. Y todo el tiempo el reproche de todas esas cosas. Tuvimos idas y vueltas, pero ahí me planté y dije: ‘Quiero ser feliz, mi felicidad es mi trabajo. Voy a viajar a Argentina todo el tiempo que sea necesario’. Me rebelé y dije: ‘Voy a empezar a trabajar’. Hubo muchas situaciones que yo no las tomaba como violentas y cuando vine a Argentina empecé a hacer terapia. Y me decían que naturalizaba cosas que no eran buenas”, agregó.

Cómo se enteró de la infidelidad

“Me dolió enterarme el hotel que eligieron para estar. Yo le había dejado a mis hijos al cuidado de Mauro y de mi mamá y yo había viajado con Zaira a Milán. Y esa noche ellos estuvieron en un hotel que yo había vivido con mis hijos dos meses y con Mauro y con toda mi familia, me conocían todos, el concierge, todos de ese hotel. Vivía en ese momento, recién llegado a París, el mejor jugador del mundo con su familia. O sea, estaba toda la prensa mundial en la puerta de ese hotel. Yo dije, yo no voy a hacer el papel de boluda que mañana salga un periodista y diga, ‘mira, estos dos están acá encamados y Wanda está, no sé, cuidando a sus hijas en su casa como una tarada. Fue ese hotel, tengo las reservas, tengo los mails, tengo los pagos y no quiero que nadie me crea nada”, contó Wanda Nara.

La empresaria afirmó que no fue solo un encuentro de una noche, sino que descubrió que su marido tenía una relación con la actriz.