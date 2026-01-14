Al menos 30 muertos y decenas de heridos tras la caída de una grúa sobre un tren en Tailandia El siniestro ocurrió en el noreste del país cuando la estructura de construcción se desplomó sobre una formación de pasajeros que viajaba desde Bangkok. El impacto provocó un descarrilamiento y un posterior incendio.

Una catástrofe ferroviaria sacudió este miércoles al noreste de Tailandia, dejando un saldo provisorio de al menos 30 víctimas fatales y 67 personas con heridas de diversa consideración. El trágico suceso se desencadenó cuando una grúa de construcción se desplomó sobre un tren de pasajeros en movimiento.

El incidente tuvo lugar en la localidad de Ban Thanon Khot, perteneciente al subdistrito de Si Khiew. Según reportes de medios internacionales recogidos por la Agencia Noticias Argentinas, la formación cubría el trayecto entre la capital, Bangkok, y la provincia de Ubon Ratchathani al momento del impacto.

La caída de la pesada estructura metálica sobre la vía detuvo violentamente la marcha del tren y provocó su descarrilamiento inmediato. La situación se tornó crítica segundos después, cuando los vagones comenzaron a incendiarse con los pasajeros atrapados en su interior, lo que obligó a un despliegue urgente de los servicios de emergencia.

En el lugar trabajaron intensamente efectivos de la policía local, cuerpos de bomberos y paramédicos para contener las llamas y asistir a las víctimas. Los rescatistas debieron adentrarse entre los hierros retorcidos y los escombros para liberar a los sobrevivientes y recuperar los cuerpos de los fallecidos.

MIRA TAMBIÉN Estados Unidos ordenó a sus ciudadanos abandonar Irán y Trump amenaza con asfixiar la economía de Teherán

Respecto a las causas del siniestro, el gobierno local informó a través de sus canales oficiales que la grúa se encontraba sosteniendo un puente ferroviario en construcción cuando cedió y cayó sobre la formación, desencadenando la tragedia.