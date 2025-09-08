Atentado de Hamás en una parada de colectivos en Jerusalén: una argentina entre las víctimas fatales Seis personas murieron y 21 resultaron heridas en el ataque ocurrido este lunes en el barrio de Ramot, en Jerusalén oriental. Sara Voloj de Mendelson, nacida en Argentina y reconocida por su trabajo en el movimiento juvenil Bnei Akiva, fue una de las víctimas fatales

Este lunes, un ataque a tiros en una parada de colectivos en el barrio de Ramot, Jerusalén oriental, dejó seis personas fallecidas y 21 heridas, de las cuales al menos seis se encuentran en estado grave. El incidente ocurrió durante la hora pico de la mañana, cuando dos atacantes palestinos abrieron fuego contra civiles que esperaban el transporte. Los agresores fueron abatidos de inmediato por un soldado israelí fuera de servicio y por civiles armados.

Entre las víctimas se encontraba Sara (Sarita) Mariela Voloj de Mendelson, nacida en Argentina y residente en Israel desde su niñez. Voloj formaba parte del movimiento juvenil sionista Bnei Akiva, donde ocupaba un cargo directivo y era reconocida por su labor comunitaria y su vínculo con autoridades locales.

Era reconocida por su compromiso comunitario y su rol articulador con autoridades locales. (Foto: X)

La muerte de Voloj fue confirmada por el rabino Eliahu Hamra, presidente de la Amia, quien expresó su pesar y solidaridad con los familiares de todas las víctimas.

“Con profundo dolor confirmamos que Sara (‘Sarita’) Mariela Voloj de Mendelson es una de las víctimas fatales del atentado terrorista perpetrado hoy en Jerusalén”, escribió Hamra en X (ex Twitter). “Expresamos nuestra solidaridad con sus familiares y con todas las personas afectadas por este nuevo ataque, que vuelve a enlutarnos”, agregó.

En el momento del ataque, la argentina se trasladaba a su trabajo. Formaba parte del equipo directivo de Bnei Akiva, el movimiento juvenil sionista religioso más grande del mundo. Durante décadas, trabajó como directora de Relaciones Gubernamentales dentro del departamento de tesorería de la organización, donde era reconocida por su compromiso comunitario y su rol articulador con autoridades locales.

El grupo terrorista Hamás reivindicó el ataque, calificándolo como respuesta a lo que describen como “crímenes de la ocupación”. (Foto: Reuters)

El grupo terrorista Hamás reivindicó el ataque, calificándolo como respuesta a lo que describen como “crímenes de la ocupación” y advirtió que continuará su lucha contra Israel. Tras el incidente, el Ejército israelí desplegó tropas en Jerusalén y en los alrededores de Ramala, en Cisjordania, para reforzar la seguridad y prevenir nuevos ataques.

Testigos describieron escenas de confusión y pánico, con heridos tendidos en la calle y la vereda cerca de la parada de colectivos. Los servicios de emergencia trabajaron rápidamente para trasladar a los lesionados a hospitales cercanos.