Avanzan las pericias por el choque de helicópteros donde murió Gaspi Las autoridades buscan reconstruir los últimos minutos antes del impacto entre las aeronaves que dejó seis muertos, entre ellos el youtuber argentino, el cineasta Lucas Vignale y el cantante Oliver Tree.

La Policía Civil de Río de Janeiro avanza con la investigación por el choque entre dos helicópteros que dejó seis personas fallecidas, entre ellas el youtuber argentino Gaspi, cuyo nombre real era Gaspar Díaz Prim, el cineasta Lucas Vignale y el cantante Oliver Tree. Las autoridades trabajan para reconstruir qué ocurrió durante los últimos minutos antes del impacto entre las aeronaves.

Según informaron fuentes oficiales, las identidades de cinco de las víctimas fueron confirmadas mediante la detección de huellas dactilares, mientras que una de ellas continúa bajo estudios complementarios. Además de Gaspi y Vignale, también fallecieron el piloto Alexandre Souza, el productor Lucas Brito Chaves y el piloto Charles Marsillac.

El accidente ocurrió cuando una de las aeronaves cayó en picada sobre el estacionamiento privado de un complejo comercial y provocó un incendio de grandes dimensiones. Los rescatistas hallaron inicialmente cinco cuerpos dentro del primer helicóptero y luego localizaron a la sexta víctima en la segunda aeronave, que cayó a unos cien metros del primer punto de impacto. El fuego también destruyó alrededor de 20 vehículos eléctricos estacionados en el lugar.

La investigación continúa con la participación de la Policía Civil, la Fuerza Aérea Brasileña y la Agencia Nacional de Aviación Civil (ANAC). Los peritos analizan restos de los helicópteros, las comunicaciones de los pilotos, los datos de los transpondedores y los planes de vuelo para determinar las causas del trágico accidente. Mientras tanto, las familias esperan la autorización para iniciar la repatriación de los cuerpos.