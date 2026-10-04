Brasil elige presidente: Lula da Silva y Flavio Bolsonaro polarizan una elección clave Más de 158 millones de brasileños acuden a las urnas este domingo para definir el rumbo político del país. Los comicios iniciaron a las 8 y los centros de votación cerrarán a las 17, con una ajustada paridad entre el mandatario y el referente opositor.

Los comicios generales para elegir al próximo presidente de Brasil comenzaron formalmente este domingo por la mañana, en una jornada cívica marcada por una alta polarización política. Las urnas abrieron a las 8:00 hora local (misma franja horaria que en la Argentina) y tienen previsto el cierre de mesas a las 17:00, momento en el cual comenzará el escrutinio provisorio.

La atención del electorado se concentra principalmente en dos figuras: el actual mandatario y líder del Partido de los Trabajadores (PT), Luiz Inácio Lula da Silva, y el legislador Flavio Bolsonaro, candidato del Partido Liberal (PL) e hijo del exjefe de Estado Jair Bolsonaro. Los sondeos previos exhibieron un escenario sumamente reñido entre ambas fuerzas, consolidando una marcada ventaja frente al resto de las alternativas políticas.

Un total de 158,7 millones de ciudadanos están habilitados para sufragar a lo largo de todo el territorio nacional. Además de definir la fórmula presidencial, la jornada electoral determinará la conducción de los 27 estados del país con la elección de gobernadores, la renovación de 513 bancas en la Cámara de Diputados, la definición de dos tercios del Senado federal y la integración de las respectivas asambleas legislativas regionales.

Tras el cierre de los centros de votación estipulado para las 17, se prevé que las autoridades electorales den a conocer las primeras tendencias oficiales a las pocas horas, dando un panorama claro del balance de poder y la definición de una eventual segunda vuelta electoral.