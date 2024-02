Bukele ofreció “colaboración” a Milei para luchar contra la inseguridad y habló de Rosario Antes del cierre de urnas este domingo, el reelecto presidente de El Salvador, reveló que ofreció “oficialmente” su ayuda a la ministra Patricia Bullrich aunque advirtió que la situación en Argentina no requeriría de medidas tan drásticas como las que aplicó él.

Antes del cierre de urnas este domingo, el reelecto presidente de El Salvador, Nayib Bukele reveló que ofreció “oficialmente” su colaboración al gobierno de Javier Milei, a quien destacó como “una persona muy inteligente ante una situación muy difícil”, aunque de una escala inferior a la que le tocó enfrentar a él, si bien “preocupante, sobre todo en Rosario”.

“Hemos ofrecido oficialmente a la ministra (de Seguridad Patricia) Bullrich, no asesoría, porque no es esa la palabra, sino la colaboración que ellos necesitan en todos los temas, de seguridad que es lo que hemos platicado, pero en cualquier otro también”, dijo Bukele en la rueda de prensa y diagnosticó que “el problema en Argentina es mas pequeño, preocupante, sobre todo en Rosario y en algunas zonas, pero es más pequeño que en El Salvador; y si bien se pueden aplicar algunas cosas, y creo que sería positivo aplicarlas, no tendría que ser tan drástico”.

“Con el presidente (Javier) Milei –agregó–, he hablado una sola vez con él. Fue una conversación bastante larga, para felicitarlo por su triunfo (electoral en noviembre pasado), y nos quedamos hablando un montón de tiempo y me dio un panorama de Argentina muy difícil, sobre todo en lo económico. Va a ser muy duro enfrentarlo”.