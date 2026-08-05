Confirmaron la visita del papa León XIV a la Argentina para noviembre El Vaticano oficializó que el Sumo Pontífice estará en el país entre el 8 y el 11 de noviembre. El itinerario incluye las ciudades de Buenos Aires, Córdoba y Luján, como parte de un viaje apostólico que también abarcará a Uruguay y Perú.

El papa León XIV visitará la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre próximo, según se confirmó oficialmente este miércoles desde el Vaticano a través de un comunicado al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas.

La noticia fue anunciada por el director de la Sala de Prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni, quien informó que “el Santo Padre León XIV realizará un Viaje Apostólico a Uruguay, Argentina y Perú del 6 al 17 de noviembre 2026, aceptando la invitación de los Jefes de Estado y de las Autoridades eclesiásticas de esos respectivos países”.

Según detalla el escrito oficial del Vaticano, el itinerario del Sumo Pontífice en nuestro país incluirá un recorrido por Buenos Aires, Córdoba y Luján. Si bien la agenda específica y los horarios de cada actividad se darán a conocer a su debido tiempo, las fechas de su estadía en territorio argentino ya están fijadas del 8 al 11 de noviembre.

Cómo será la gira completa por Sudamérica

La visita a la Argentina será la segunda escala de un extenso recorrido regional. La gira papal comenzará el 6 de noviembre en Uruguay, donde el Santo Padre permanecerá tres días visitando las ciudades de Montevideo, Paysandú y Florida, antes de cruzar hacia nuestro país.

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Finalmente, tras concluir su paso por la Argentina el día 11, el Papa se trasladará a Perú para encarar el tramo final de su viaje. Esta será la etapa más extensa de toda la gira apostólica, con siete días de estadía (del 11 al 17 de noviembre), durante los cuales recorrerá Lima, Chiclayo, Cuzco y Pucallpa.