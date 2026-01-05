Delcy Rodríguez asumió formalmente como presidenta encargada de Venezuela La jura de la hasta ahora vice de Maduro se produce en Caracas, donde manifestantes se pronunciaron en apoyo al chavismo. "Estamos firmes en unidad absoluta", dijo el hijo de Maduro que es diputado. En paralelo, el líder venezolano llegó al tribunal de Nueva York donde será acusado por narcotráfico

La hasta ahora número dos de Nicolás Maduro en el gobierno de Venezuela, Delcy Rodríguez, jura este lunes como presidenta interina luego de la captura del líder bolivariano que realizaron fuerzas de Estados Unidos la madrugada del pasado sábado.

Rodríguez asume la primera magistratura en una decisión respaldada por el Tribunal Supremo de Justicia y las Fuerzas Armadas venezolanas, en un contexto de fuerte presión internacional y disputa diplomática con Washington.

La ceremonia se realiza ante la Asamblea Nacional controlada por el chavismo y tras el fallo del Tribunal Supremo de Justicia que declaró la “ausencia forzosa” de Maduro.

Con ese trámite, habilitó a la vicepresidenta ejecutiva asumir el mando del Ejecutivo. El máximo tribunal calificó la detención del mandatario como un “secuestro” y una “agresión extranjera”.

Según informó la cadena Telesur, la ceremonia era seguida en las calles por manifestaciones en apoyo al oficialismo que, al mismo tiempo, exigía la libertad de Maduro.

Entre los diputados presentes en la Asamblea, de destacó el hijo del expresidente de facto, Nicolás Maduro Guerra, quien se pronunció a favor de la sesión para consagrar a Rodríguez en el cargo.

“Estamos firmes en unidad absoluta”, dijo y agradeció al “pueblo de Venezuela, gracias totales”. “La Patria está en buenas manos papá. Acá estamos firmes”, cerró.

En paralelo, este lunes, el expresidente fue trasladado ante el juez Alvin Hellerstein para la lectura formal de cargos por narcotráfico y terrorismo, en Nueva York.

El dirigente chavista fue llevado hasta el tribunal en el marco de un fuerte operativo de seguridad, al junto a su esposa, Cilia Flores.

Ambos enfrentan la posibilidad de quedar detenidos sin fianza mientras se desarrolla un juicio histórico que entrelaza la lucha contra el crimen organizado y el control del petróleo, según la Agencia Noticias Argentinas.

