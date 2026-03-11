EE. UU. destruyó 16 embarcaciones iraníes que colocaban minas en el Estrecho de Ormuz El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) confirmó la eliminación de una flota de buques minadores que buscaba bloquear una ruta petrolera vital. Donald Trump lanzó una dura advertencia a Teherán y amenazó con responder "veinte veces más fuerte" si se interrumpe el comercio global de crudo.

La escalada bélica en Medio Oriente suma un nuevo y alarmante capítulo en el mar. Estados Unidos anunció la destrucción de múltiples embarcaciones pertenecientes a Irán, las cuales estaban siendo utilizadas para colocar minas navales en el estratégico Estrecho de Ormuz.

La operación, llevada a cabo este lunes, fue confirmada oficialmente por el Comando Central de los Estados Unidos (CENTCOM). Según el reporte militar, las fuerzas norteamericanas lograron neutralizar 16 buques minadores vinculados directamente a las operaciones navales de Teherán.

El objetivo iraní: asfixiar el mercado petrolero

De acuerdo a los informes de inteligencia citados por medios internacionales, la estrategia de Irán consistía en desplegar pequeñas embarcaciones rápidas, capaces de transportar entre dos y tres minas marítimas cada una. El objetivo final era sembrar explosivos en el corredor que conecta el Golfo Pérsico con el océano Índico para bloquear o destruir a los buques petroleros.

Este movimiento representa una amenaza crítica para la economía global: por el Estrecho de Ormuz circula aproximadamente el 20% del petróleo que se consume en todo el planeta. Un bloqueo en este “cuello de botella” marítimo paralizaría los mercados energéticos mundiales, agravando la actual crisis por el precio del crudo.

MIRA TAMBIÉN El precio del petróleo se alejó de los USD 100 dólares

“Muerte, fuego y furia”: la dura advertencia de Trump

La respuesta de Washington no se limitó al plano militar táctico. El presidente estadounidense, Donald Trump, lanzó una serie de severas advertencias contra el régimen iraní, asegurando que enfrentarán consecuencias “a un nivel nunca antes visto” si continúan con esta estrategia.

El mandatario exigió a Irán que retire inmediatamente cualquier explosivo que ya haya sido colocado en el agua, calificando esa acción como “un paso gigante en la dirección correcta”. Sin embargo, redobló la apuesta ante la posibilidad de un bloqueo comercial total: “Si Irán hace algo que detenga el flujo de petróleo en el Estrecho de Ormuz, será golpeado por Estados Unidos veinte veces más fuerte”, advirtió, sumando amenazas de desatar “muerte, fuego y furia” sobre Teherán.

Ante la volatilidad extrema de la situación, potencias europeas comenzaron a reaccionar. Francia ya confirmó que enviará una misión militar de carácter defensivo a la zona para garantizar la seguridad de los barcos petroleros y evitar una crisis de desabastecimiento a nivel internacional.