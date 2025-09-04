El papa León XIV recibió al presidente israelí: pidió cese del fuego y liberación de rehenes en Gaza Durante la audiencia, el Vaticano también instó a reanudar negociaciones entre israelíes y palestinos y garantizar el acceso de ayuda humanitaria. El sumo pontífice reafirmó que la única solución sostenible al conflicto es la creación de dos Estados y destacó la importancia del respeto al derecho internacional.

En medio de crecientes críticas internacionales hacia Israel por la dramática situación en Gaza —donde casi dos años de conflicto dejaron más de 62.000 muertos— el papa León XIV recibió este jueves al presidente israelí, Isaac Herzog.

El Vaticano difundió un comunicado más extenso de lo habitual, en el que calificó de “trágica” la situación en Gaza y pidió que se reanuden las negociaciones para lograr la liberación de todos los rehenes, un alto el fuego permanente, la entrada de ayuda humanitaria y el respeto del derecho internacional.

Además, reafirmó que la única solución sostenible es la creación de dos Estados. Cabe recordar que la Santa Sede mantiene relaciones con Israel desde 1993 y reconoció al Estado de Palestina en 2015.







“Durante las cordiales conversaciones con el Santo Padre y en la Secretaría de Estado se abordó la situación política y social en Medio Oriente, con especial atención a la grave situación en Gaza”, señaló el escrito.

El comunicado subrayó que se trató de asegurar un futuro para el pueblo palestino, contribuyendo a la paz y estabilidad regional, reiterando que la solución de dos Estados sigue siendo la única salida a la guerra. También se abordó la situación en Cisjordania y la importancia de Jerusalén. Además de reunirse con el Papa, Herzog mantuvo encuentros con el secretario de Estado, cardenal Pietro Parolin, y con el “canciller” vaticano, arzobispo Paul Gallagher.







Es de suponer que durante las conversaciones también se trató la delicada situación de la parroquia de la Sagrada Familia en Gaza, la única iglesia católica de la Franja, donde se refugian unas 500 personas bajo el cuidado del sacerdote argentino Gabriel Romanelli, quien decidió no evacuar pese a la ofensiva militar israelí.

El Vaticano no informó sobre la duración de la reunión ni sobre posibles intercambios de regalos. Por su parte, en su cuenta de X, Herzog agradeció la recepción “con calidez” pero no mencionó los reclamos del Vaticano. Señaló que Israel hace todo lo posible para traer de regreso a los rehenes capturados por Hamas y expresó su deseo de que los pueblos de Medio Oriente convivan en paz.

Además, destacó el compromiso de Israel con la libertad religiosa y la protección de las comunidades cristianas en Tierra Santa y Medio Oriente, y expresó su intención de profundizar la cooperación con el Papa para un futuro de justicia y paz.