El papa León XIV retomó las audiencias públicas tras su operación de cáncer y ratificó su viaje a la Argentina A bordo del papamóvil, el pontífice se reencontró con los fieles en la Plaza de San Pedro luego de que le extirparan un lóbulo pulmonar. Su médico cirujano confirmó que la recuperación es favorable y la gira de noviembre por nuestro país sigue en pie.

El papa León XIV se presentó este miércoles en las audiencias públicas semanales del Vaticano, marcando su primera aparición en este tradicional evento tras la delicada cirugía de pulmón a la que fue sometido el pasado 13 de octubre. A bordo del papamóvil, el pontífice recorrió la Plaza de San Pedro para reencontrarse y saludar a los miles de fieles y visitantes que se congregaron para acompañarlo en el reinicio de su agenda oficial.

Durante su catequesis, León XIV centró su mensaje en la importancia del matrimonio y la familia desde la perspectiva de las enseñanzas católicas. El papa destacó el rol familiar como pilar de la sociedad y espacio fundamental para la formación, al tiempo que remarcó la responsabilidad que tienen los dirigentes políticos y culturales en la promoción, la protección de la vida y el acompañamiento de las familias.

La reaparición pública consolida la evolución favorable de su salud. Cabe recordar que el pontífice fue operado en el Policlínico Gemelli de Roma para extirparle el lóbulo inferior del pulmón derecho a raíz de un adenocarcinoma pulmonar. Tras una intervención sin complicaciones y cinco días de internación, recibió el alta el sábado 17. Al día siguiente, ya había dado una muestra de fortaleza al presidir el rezo del ángelus ante 15.000 personas, donde agradeció las oraciones y adelantó: “Iré reintegrándome gradualmente a mis tareas”.

La gira por Argentina, confirmada

La principal inquietud de los fieles argentinos tras la operación giraba en torno a la histórica visita pautada para el próximo mes. Sin embargo, el Vaticano trajo tranquilidad. Stefano Margaritora, el cirujano encargado de la intervención del papa, aclaró de manera contundente que no existen motivos clínicos que impidan el viaje. De esta manera, León XIV visitará la Argentina del 8 al 11 de noviembre, con una intensa agenda que incluirá actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján.