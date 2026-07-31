España anuncia cambios en la ley de Extranjería tras la muerte de 40 personas en Ceuta Desde la ciudad norteafricana española, el presidente Pedro Sánchez anticipó cambios en las normativas para facilitar repatriaciones en frontera y más boyas en el espigón, como barreras de contención. En tanto, ante la crítica y temor de grupos conservadores y ultraconservadores de España y otros países de la Unión Europea, el comisario europeo de Interior y Migraciones aclaró que no hay registros de desplazamientos desde Ceuta hacia el continente europeo.

Mientras el balance de migrantes muertos al intentar entrar a nado desde Marruecos a España por Ceuta superaba los 40, el presidente español Pedro Sánchez anunció desde esa ciudad en el norte de África, cambios en la ley de Extranjería para facilitar repatriaciones en frontera. En tanto, ante la crítica y temor de grupos conservadores y ultraconservadores de España y otros países de la Unión Europea, el comisario europeo de Interior y Migraciones, el austríaco Magnus Brunner, aclaró que no hay registros de desplazamientos de personas desde Ceuta hacia el continente europeo. Por su parte, el Ministerio del Interior español informó que aproximadamente la mitad de los 50 mil inmigrantes que entraron irregularmente a Ceuta ya regresaron a Marruecos.

Grupos de inmigrantes empiezan a volver a su país por la frontera del Tarajal en Ceuta este viernes, donde se registraron violentos enfrentamientos en los perímetros fronterizos durante su intento de acceder desde Marruecos hacia Ceuta y Melilla. (EFE/ Reduan Dris)

Precisamente desde esa ciudad, Sánchez dio una conferencia de prensa y sostuvo que la entrada masiva de migrantes este jueves fue “un ataque, una violación de la integridad territorial de España” y agradeció la cooperación con Marruecos para que se materialice “cuanto antes” la repatriación de quienes entraron de forma irregular. Además, anunció el despliegue de boyas en el espigón para sumar una barrera de contención y anticipó una posible reforma de la ley de Extranjería para garantizar que las repatriaciones en frontera se hagan “de la manera más eficiente posible”.

El jefe del Gobierno español reiteró que su Ejecutivo está utilizando todos los resortes y recursos del Estado para garantizar la seguridad y la convivencia en Ceuta, donde se registraron violentos enfrentamientos en los perímetros fronterizos y se vieron escenas de caos y descontrol, con una policía desbordada ante un aluvión de personas que traspaba las fronteras a nado.

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Para Sánchez, hubo una “lectura interesada” y azuzada desde las redes sociales sobre la sentencia dictada por el Tribunal Supremo español que impedía las devoluciones de personas que entran en el país por mar. (Foto: EFE)

Para Sánchez, lo ocurrido es consecuencia de la propagación en redes sociales por parte de las mafias que trafican con personas, de una “lectura interesada” de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo español que impedía las devoluciones de personas que entran en el país por mar.

Poco después de la rueda de prensa del presidente, el Ministerio del Interior divulgó que ya habían retornado a Marruecos más de 25 mil personas, y que se prevé que la cifra suba de forma ostensible durante el resto de este viernes ya que las salidas hacia territorio marroquí se producían a un ritmo muy alto, de unas 150 personas por minuto. Las estimaciones iniciales calculaban que cerca de 49 mil personas habían entrado de forma irregular a Ceuta, cuya población censada al 2025 es de 83.595 habitantes (Instituto Nacional de Estadística, INE).

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