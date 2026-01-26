Estados Unidos bajo cero: la tormenta “Fern” ya dejó nueve muertos y más de un millón de usuarios sin luz El frente ártico golpea con fuerza este domingo. Las víctimas fatales se registraron en Nueva York, Texas, Michigan y Luisiana. El colapso energético afecta principalmente al sur del país, donde las autoridades habilitaron refugios de emergencia.

Estados Unidos atraviesa días crísticos. El azote de la tormenta invernal “Fern” y el avance de una masa de aire ártico sin precedentes han generado una crisis que combina temperaturas extremas, víctimas fatales y un colapso masivo en la red eléctrica.

Las autoridades confirmaron que la cifra de fallecidos ascendió a nueve. A las primeras víctimas reportadas en Nueva York y Texas, se sumaron en las últimas horas un fallecimiento en Michigan y dos en el estado de Luisiana, según informó la Agencia Noticias Argentinas.

La situación en el Norte y el Sur

En la ciudad de Nueva York, el alcalde Zohran Mamdani confirmó que cinco personas perdieron la vida durante el fin de semana a causa del frío. Si bien se aguardan las autopsias, el mandatario vinculó las muertes a la vulnerabilidad social ante el clima extremo. “Es un recordatorio poderoso del peligro del frío extremo para nuestros vecinos más vulnerables, especialmente aquellos en situación de calle”, declaró.

En el sur, el alcalde de Austin (Texas), Kirk Watson, confirmó la primera muerte en su jurisdicción e instó a la población a no bajar la guardia. “Todavía nos espera un clima muy, muy frío; es vital permanecer en interiores aunque sintamos que lo peor de la noche ya pasó”, advirtió.

Colapso energético: más de un millón a oscuras

El impacto sobre la infraestructura es devastador. Según el portal especializado Poweroutage.us, hay 1.018.447 hogares sin suministro eléctrico en todo el país. Los estados del sur, poco preparados para estas temperaturas, son los más afectados:

Tennessee: 306.000 usuarios sin luz (el epicentro del corte).

Louisiana: 145.000 hogares a oscuras.

Louisiana: 145.000 hogares a oscuras.

Las compañías eléctricas ya advirtieron que la restitución del servicio podría demorar días, especialmente en zonas rurales, debido a que las rutas congeladas impiden el paso de las cuadrillas de reparación. Ante este escenario, se han habilitado de urgencia refugios con calefacción en gimnasios y centros comunitarios para evitar que la cifra de víctimas continúe en aumento durante la próxima madrugada.