Estados Unidos otorgará visados a Flávio Bolsonaro y su familia Una fuente del Departamento de Estado confirmó que el gobierno de Donald Trump concederá los documentos migratorios al senador brasileño y sus familiares, aunque no precisó si el legislador viajará al país norteamericano.

El gobierno de Estados Unidos concederá visados al senador brasileño Flávio Bolsonaro y a su familia, según informó este martes una fuente del Departamento de Estado. El anuncio se conoció en medio de versiones sobre una posible salida de Brasil del hijo del expresidente Jair Bolsonaro, en un contexto de tensión política en el país sudamericano.

La información fue confirmada por un funcionario estadounidense que habló bajo condición de anonimato. “Además, les permitirá la entrada en Estados Unidos”, afirmó la fuente, sin brindar detalles sobre las condiciones de los visados ni confirmar si el legislador tenía previsto viajar próximamente a territorio estadounidense.

La decisión corresponde a la administración del presidente Donald Trump y se hizo pública después de que distintos medios de comunicación difundieran versiones sobre la presunta salida de Flávio Bolsonaro de Brasil. Sin embargo, hasta el momento, la información oficial no confirmó que el senador haya abandonado efectivamente el país ni que Estados Unidos sea su destino.

Flávio Bolsonaro es hijo del expresidente Jair Bolsonaro y ocupa una banca en el Senado brasileño. Su nombre forma parte del escenario político de Brasil, atravesado por las disputas entre los sectores vinculados al exmandatario y el gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

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El anuncio sobre los visados se produce en medio de ese escenario de confrontación política. Por ahora, las autoridades estadounidenses confirmaron que otorgarán los documentos migratorios al senador y a su familia, pero no se difundieron precisiones adicionales sobre el viaje ni sobre los motivos de una eventual salida de Brasil.