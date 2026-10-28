Flávio Bolsonaro aterrizó en Miami tras evadir el espacio aéreo brasileño en un vuelo privado El excandidato presidencial llegó a Estados Unidos tras abandonar su país en medio de una investigación judicial por presunto lavado de activos. La aeronave debió hacer escala en Ecuador por el peso del equipaje y para evitar sobrevolar territorio de Brasil.

El excandidato por el Partido Liberal de Brasil, Flávio Bolsonaro, aterrizó hoy a las 10:24 en Estados Unidos, concretando así su salida de la región tras la derrota electoral del domingo frente a Luiz Inácio “Lula” da Silva. Su llegada al territorio norteamericano, donde permanecerá bajo la protección de ese gobierno, se da en medio de una investigación judicial en su contra por presunto lavado de activos.

El dirigente opositor arribó al Miami Opa-locka Executive Airport —una estación aérea pública de aviación general y ejecutiva ubicada en Florida— a bordo de un Gulfstream G400 operado por la empresa de taxis aéreos Baires Fly (Fly BA). La aeronave había partido desde el aeropuerto internacional de Puerto Iguazú, en Misiones, a las 0:21 de esta madrugada.

Para llegar a destino, el vuelo debió realizar una “escala técnica” en la ciudad ecuatoriana de Guayaquil a las 5:46 (hora argentina). Si bien el avión tiene capacidad para unir Iguazú y Miami de forma directa, la escala fue obligada por dos factores clave: la gran cantidad de equipaje que trasladaba la familia y la necesidad de trazar una ruta alternativa (sobrevolando Paraguay, Bolivia y Perú) para evitar cruzar el espacio aéreo brasileño sin solicitar autorización.

Tras reabastecerse en Guayaquil, la aeronave despegó a las 4:21 (hora local de Ecuador) en un vuelo directo hacia Florida. Tal como había confirmado la Dirección Nacional de Migraciones, Bolsonaro utilizó a la Argentina como país de tránsito: cruzó la frontera por el puente internacional Tancredo Neves el martes a las 22:50 junto a Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro, Carolina Figueira Bolsonaro y Luiza Figueira Bolsonaro, presentando documentación legal y sin registrar ningún impedimento ni incidente.

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