Grecia legaliza el matrimonio entre personas del mismo sexo

Tras un largo debate, el Parlamento heleno ha aprobado un proyecto de ley que legaliza el matrimonio entre las parejas del mismo sexo, un paso histórico que convierte a Grecia en el primer país cristiano ortodoxo del mundo en legalizar estos enlaces. El resultado ha sido: 176 votos a favor, 76 en contra, y 46 abstenciones. “Estamos orgullosos porque el proyecto de ley que aprobamos es un hito para los derechos humanos y refleja la Grecia de hoy: un país progresista, democrático, comprometido con los valores europeos”, ha señalado el primer ministro griego Kyriakos Mitsotakis en la red social X (antes Twitter).

La ley no solo contempla el matrimonio, sino que garantiza una serie de derechos en asuntos familiares para la comunidad LGTBI que hasta ahora no habían sido contemplados, como el reconocimiento como tutores legales a progenitores no biológicos del mismo sexo o la posibilidad de adoptar. Hasta ahora, las parejas homosexuales solo tenían derecho a contraer uniones civiles, consagrado en una ley presentada en 2015 por el entonces primer ministro, Alexis Tsipras.