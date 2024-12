Habló el hermano del gendarme argentino secuestrado en Venezuela Kevin Gallo, expresó en medios televisivos el momento difícil que está atravesando él y su familia.

Kevin Gallo, el hermano del gendarme secuestrado en Venezuela, quien responde al nombre de Agustín Gallo, expresó en medios televisivos el momento difícil que está atravesando él y su familia.

Gallo, su hermano, confirmó que a Agustín le sacaron el teléfono y que no tienen noticias de él desde hace una semana.

Además, expresó que “el agente había viajado a ese país para encontrarse con su esposa y su hijo y que su recorrido había sido por tierra, en la frontera entre Cúcuta y Táchira”.

Allí supuestamente es donde fue detenido por seis agentes, que se lo llevaron en una camioneta negra sin identificación a lo que Kevin mencionó: “Se lo tragó la tierra”

Debido a la escasa información que tiene la familia, la misma fue suministrada por un remisero que lo llevaba. El chofer les dijo que le sacaron el celular a Gallo y después lo obligaron a bajarse. “El conductor le prestó un teléfono. Así, logró comunicarse con mi cuñada y le dijo que estaban por llevárselo”, detalló el hermano.

La esposa de Gallo radicó la denuncia en varios puntos del país pero hasta el momento no saben nada de él.

Por otro lado, la familia pidió ayuda a Gendarmería a lo que les respondieron: “Nos dijeron que iban a estar trabajando en eso, que estaban trabajando con Cancillería también, pero no nos dan información, no nos dicen nada. Mi mamá no puede ni hablar”.

Por último, Gallo también contó que su hermano presta servicio en Mendoza: “Se fue de vacaciones a Venezuela y a ver a su pareja. Ella se fue de negocios en julio y volvía en enero”.

